Canottaggio, saranno Europei blindati: tamponi, mascherine e distanziamento

Saranno a porte chiuse e quindi senza pubblico sugli spalti, ma la sicurezza sanitaria sarà comunque potenziata. In vista del doppio appuntamento internazionale con il canottaggio alla Schiranna, il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto Dario Caputo ha definito il piano per la sicurezza condivido con il comitato organizzatore che ha nominato figure responsabili: si tratta di Paolo Cortellezzi, Safety and Security Manager del Comitato Organizzatore e di Ambra Roversi, Covid Manager.

Il protocollo prevede l’arrivo di atleti che abbiamo il tampone negativo effettuato due giorni prima della partenza. Anche al momento del rientro a casa, tutti verranno sottoposti a test rapido o molecolare: «Arriveranno a Varese solo gli atleti e i tecnici il cui esito del tampone, effettuato due giorni prima della partenza per l’Italia, sia negativo. Prima di tornare in Patria tutti dovranno rifare il tampone e per questo ci sarà a disposizione un locale apposito in cui poter fare il test in convenzione con il Centro Polispecialistico Beccaria di Varese – spiega Cortellezzi -. Il Parco Zanzi ha un’estensione di circa 100mila metri quadrati che consente un adeguato distanziamento interpersonale tra atleti e staff delle diverse Nazionali, mentre i team potranno pranzare al Lido attenendosi a precise e rigide norme. Naturalmente in più parti saranno predisposte colonnine igienizzanti per le mani e tutti dovranno indossare sempre obbligatoriamente la mascherina».

In questi giorni è Ambra Roversi, la “covid-manager” dell’evento a raccogliere tutta la documentazione: «Sono il referente per tutte le squadre e sono a disposizione per chiarire punti del regolamento. Poi controllerò il rispetto di tutti i comportamenti richiesti. Nel caso ci fosse un sospetto, si attiverebbe immediatamente il distanziamento, abbiamo una stanza covid dedicata e la gestione è affidata alla Croce Rossa che ci supporta con due ambulanze, un dispositivo mobile per il pronto soccorso e una tenda specifica. La parte sanitaria seguirà, nel caso, l’iter proprio mentre a noi competerà il controllo dell’isolamento dei contatti stretti».

Anche le premiazioni rispetteranno un protocollo preciso: dopo ogni gara, le prime tre barche classificate attraccheranno su un pontile dedicato, posizionato di fronte alla tribuna, gli atleti prenderanno le medaglie da soli e saliranno sul podio per ascoltare l’inno nazionale dell’equipaggio vincitore. Una volta terminata ogni singola premiazione, con la barca ripartiranno verso il pontile di uscita dal lago.

Ancora più delle precedenti kermesse che si sono tenute sul Lago di Varese, quest’anno la sicurezza sanitaria e non solo di atleti, staff delle nazionali e di tutti gli addetti ai lavori che ruoteranno attorno al Lido della Schiranna per una settimana è una priorità assoluta: «Per un evento di questa portata metteremo in campo tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza di tutti – dichiara il Prefetto di Varese Dario Caputo -. Viviamo un momento particolare, gli sforzi andranno raddoppiati, ma la massima collaborazione instaurata ci permetterà di svolgere al meglio il nostro compito e garantire la sicurezza».