Canottaggio sedile fisso: Mugnani (Renese) confermato presidente federale

La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso continuerà a essere a guida varesotta. Lo ha deciso l’assemblea delle società, riunitasi ieri – domenica 28 febbraio – alle Ville Ponti di Varese, visto che il presidente uscente Marco Mugnani è stato rieletto alla guida dell’organismo che si occupa di una serie di discipline remiere “storiche” e diffuse in diverse regioni d’Italia.

Sessantuno anni, espressione dello Sport Club Renese (una delle società di Leggiuno), Mugnani è presidente della FICSF dal 2017 e resterà in carica sino al 2024. Non una rielezione scontata come avviene in altri consessi: il dirigente leggiunese ha infatti ottenuto 38 voti contro i 33 di Barbara Bernardinello, comasca ma espressione della Plinio Torino.

Il nuovo mandato di Mugnani è quindi iniziato con i ringraziamenti ma anche con le prime indicazioni programmatiche. «Ringrazio società, atleti e tecnici per la fiducia accordata anche per il prossimo quadriennio – ha detto il presidente -. Lavoreremo per far crescere ancora la nostra Federazione con attenzione al settore giovanile, alla formazione dei tecnici, allo sviluppo dell’attività internazionale. E ancora, alle partnership con i cantieri per l’acquisto delle imbarcazioni e dei connessi materiali, alla Scuola e all’indoor”.

Oltre al presidente, nell’assemblea delle Ville Ponti sono stati eletti anche i consiglieri Giovanni Battista Nicolini (34 voti), Franco Baruffaldi (30), Alberto Tagliapietra (29), Elisa Stranges (29), Barbara Gatti (27) e Luca Gagetti (26). In quota tecnici conferma per Roberto Moscatelli e in quota atleti per Viviana Bruni. Non eletti invece Emiliano Valli (20), Barbara Ceron (17) e Mauro Petoletti (16). Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è Stefano Diana. Subito dopo la proclamazione del nuovo Consiglio da parte della presidente d’Assemblea Stella Frascà, sono state definite le vicepresidenze, assegnate a Giovan Battista Nicolini (vicario) e Alberto Tagliapietra. Francesco Maria Cianci è stato riconfermato segretario generale.

Prima delle votazioni, sono state consegnate le Onde al Merito Sportivo. Onda d’oro a Marco Callai, Piero Corticelli e alla Sportiva Lezzeno. Onda d’argento a Ilaria Bavazzano. Onda di bronzo a Giulia Mussida, Luigina Davanzo e Michele Spinelli.