Dopo il caos lombardo sui vaccini Fontana “commissaria” la società regionale Aria Spa

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana sta provvedendo in queste ore a cambiare i vertici di Aria spa, la società della Regione sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale. Secondo quanto si è appreso, Fontana sta azzerando tutte le cariche principali della società, dopo l’ultimo weekend in cui si sono verificati numerosi problemi nelle prenotazioni per il vaccino soprattutto a Cremona.

Proprio ieri l’ultimo episodio che ha scatenato una reazione da parte della vicepresidente Letizia Moratti. «L’inadeguatezza di

Aria Spa, incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare, è inaccettabile – aveva detto Moratti -. Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando cmq 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza».

L’azzeramento dei vertici della società regionale è il tema della Giunta che è in corso in questi minuti. Dopo gli ulteriori disguidi nella campagna vaccinale, Fontana ha deciso di azzerare il cda e nominare un amministratore unico.

«Un commissariamento tardivo di due mesi – commenta dal Pd il Senatore Alessandro Alfieri – La campagna vaccinale in Lombardia è un disastro, si sono messi in difficoltà anziani, malati, medici e sindaci. La guida leghista della regione ha delle responsabilità enormi che non si cancellano con questo colpo di spugna».