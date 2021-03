I carabinieri incontrano gli studenti di Luino: “No alla violenza sulle donne”

In occasione dell’assemblea degli studenti coordinata dal prof. A. Vanni nell’ambito del Progetto “Partecipazione studenti e volontariato”, si è tenuto presso l’I.S.I.S. “Città di Luino C. Volonté”un importante incontro on line con Alessandro Volpini, Capitano della compagnia dei Carabinieri di Luino, sul tema della violenza contro le donne.

Nell’incontro, seguito alla celebrazione della Giornata internazionale della donna 8 marzo 2021 e nell’ambito dell’educazione civica, il Capitano Alessandro Volpini, alla guida della compagnia dei carabinieri di Luino ha proposto agli alunni delle classi quarte e quinte una riflessione molto approfondita sulle questioni morali, legislative e penali riguardanti scottanti tematiche all’ordine del giorno, riportate con sconcerto e drammaticità sulle cronache e sui media. Concetti come i maltrattamenti famigliari, lo stalking, il Codice Rosso, il femminicidio, la violenza di genere, la violenza fisica e psicologica, la vessazione, il ricatto e il revengeporn sono stati presentati agli alunni con l’obiettivo di chiamare ciascuno all’attenzione e alla responsabilità rispetto a un problema inaccettabile nella sua barbaricità in una società come la nostra che vuole chiamarsi sempre più giusta nel rispetto della dignità di ogni essere umano.

Il Capitano Volpini, con il suo intervento capace di unire chiare indicazioni sui reati, statistiche aggiornate a livello internazionale ed esempi anche pratici e vicini alla quotidianità del mondo giovanile, ha così voluto interpellare gli alunni dell’I.S.I.S. di Luino alla sensibilità personale di fronte a una tematica così ampia e spesso sottilmente presente nei rapporti quotidiani di ogni cittadino.

L’incontro si è concluso con l’intervento degli alunni della classe IV AFM che hanno presentato il video “Pillole di diritto”, disponibile sul canale Yotube della scuola, in cui sono raccolte riflessioni, storie di cronaca e testimonianze toccanti, riguardanti la violenza contro le donne. L’I.S.I.S. Città di Luino coglie qui l’occasione per ringraziare il Capitano Volpini e l’Arma dei Carabinieri per la collaborazione donata alla Scuola stessa, e riguardante diverse tematiche, durante tutto il presente anno scolastico, in favore dell’educazione di questi giovani soprattutto in un momento in cui le forze dell’ordine sono già chiamate ad un impegno eccezionale sul territorio a causa dell’emergenza sanitaria in

corso. L’Istituto auspica infine di poter continuare anche in futuro questa collaborazione che si è rivelata tanto preziosa e proficua