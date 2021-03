Carico/scarico davanti al portone del palazzo storico: è sbagliato e sarà cancellato

Richiesto, tracciato, contestato, cancellato (domani): una esistenza effimera, quella del parcheggio carico/scarico realizzato – per sbaglio – davanti al portone di un palazzo storico a Gallarate, in via Cavour.

Gli esercenti della zona avevano chiesto la realizzazione di un parcheggio da utilizzare per il carico e scarico, di quelli segnati con apposita segnaletica e su cui è ammessa solo la sosta dei furgoni o altri mezzi da trasporto impegnati per la consegna delle merci.

Dopo l’adeguata analisi il Comune ha deciso di posizionarlo all’altezza del civico 6, “casa Marcora”, pregevole edificio neomedievale che ospita (tra l’altro) una pasticceria, una banca e un negozio di abbigliamento.

Stando alla documentazione, il nuovo posto di carico/scarico era stato proposto appena dopo il portone del palazzo, ma poi nei fatti le cose sono andate diversamente: il nuovo spazio di sosta è finito esattamente di fronte al portone del palazzo e al fornice d’ingresso al cortiletto interno, su cui affaccia anche il portoncino dello scalone principale dell’edificio.

Va detto che il portone non è un passo carraio individuato, quindi il posto carico/scarico era formalmente corretto. Certo faceva effetto vederlo in una posizione che mortificava un po’ l’ingresso dell’edificio storico (di solito aperto durante il giorno e caratterizzato tra l’altro da pregevoli pareti coperte da tessere di mosaico). Senza contare che lo stallo di sosta risultava fin troppo piccolo, se si considerava che doveva accogliere un furgone.

In ogni caso, dopo la segnalazione dell’assurda collocazione (fatta dalla tv Rete 55), adesso il Comune è corso ai ripari: retromarcia sulla collocazione e spostamento “in avanti” del posto di carico/scarico, nella collocazione inizialmente già prevista. «L’impresa oggi era occupata, interverranno domani» conferma l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech.

E già che ci siamo: è una occasione per scoprire storia e curiosità dell’edificio, con l’articolo del 2018 dedicato a “Casa Marcora”: