Casali: “L’Hot spot tamponi di Luino aprirà la prossima settimana”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex vice sindaco Alessandro Casali, ora capogruppo di #Luinesi in consiglio comunale.

“Ho ricevuto, in data 3 marzo, la nota del sindaco che mi confermava di non esser riuscito ad aprire il punto tamponi rapidi, perché ai primi di gennaio, come invece erroneamente dichiarato, il Comune non era in possesso delle necessarie autorizzazioni da parte di Ats.

In quella data, nonostante l’annunciata apertura, nessuna convenzione era stata stipulata per la gestione dell’hot spot. Sono ormai trascorsi due mesi, davvero troppi, anche alla luce della situazione delicata e dei dati della pandemia degli ultimi giorni. Mi hanno comunicato che settimana prossima l’hot spot aprirà, finalmente prendendo spunto da quanto da me da tempo suggerito, utilizzando la nostra preziosa farmacia comunale. Parte che ritenevo scontata alla luce dell’importante accordo concluso da parte di Regione Lombardia e le farmacie locali a fine dicembre. Resto, come da mia lettera precedente, a disposizione in modo propositivo, sperando che il nostro Sindaco non anteponga come in passato interessi politici e di partito alle opportunità ed alla salute della popolazione. Luino deve tornare centrica sul tema pandemico come su quello ospedaliero/sanitario , sul punto tamponi, così come sul piano vaccinazioni locale, come in passato”.

Alessandro Casali