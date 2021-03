Cassano Magnago piange Roberto Businaro, uno dei pilastri della Protezione Civile

La Protezione Civile di Cassano Magnano e tutta la città piangono Roberto Businaro.

Il ricordo del sindaco cassanese Nicola Poliseno: “Oggi per la nostra Città è un giorno di immenso dolore. È purtroppo volato in cielo Roberto Businaro, uno dei pilastri del nostro Gruppo di Protezione Civile. Ai suoi Cari e ai suoi Amici giunga l’abbraccio di tutti noi. Ciao Roberto e grazie per tutto ciò che hai fatto per Cassano Magnago.