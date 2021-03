Cassano potenzierà la videosorveglianza sullo snodo centrale della città

Nuove telecamere e anche i varchi di lettura targhe: sono gli interventi a cui lavora la giunta di Cassano Magnago, che punta a usare anche fondi regionali, in aggiunta al capitolo già previsto a bilancio per l’implementazione del sistema

L’area su cui si vuole intervenire è quella dello snodo viabilistico principale della città, vale a dire l’incrocio tra la via 4 Novembre (provinciale Gallarate-Tradate) e le vie Del Bo e Moro.

«Nell’ambito del piano triennale, per quest’anno abbiamo già a bilancio 20mila euro» spiega il consigliere delegato Daniele Mazzucchelli, assessore alla Sicurezza. «Coglieremo poi l’occasione di un bando dell’assessorato all’Ambiente di Regione Lombardia, per aumentare fino a 40mila euro i fondi a disposizione».

L’operazione va spiegata: il bando regionale è rivolto all’ambiente, ma consente anche di finanziare – tra gli interventi – i varchi di lettura targhe, allo scopo di individuare i veicoli inquinanti, specie in caso di limitazioni alla circolazione in periodi critici come quello invernale: in quest’ottica appunto i fondi possono essere impiegati anche per una infrastruttura – i varchi – utili anche per la sicurezza.

L’obbiettivo è dunque installare i nuovi varchi e anche «una telecamera di contesto a ridosso della rotonda di via Moro, posizionata in modo da garantire il controllo della zona che comprende anche Poste, una banca, il parco Falcone e Borsellino», continua Mazzucchelli. È prevista poi l’installazione di una sala di controllo centralizzata presso il comando della Polizia Locale

Se il finanziamento verrà concesso, l’aumento complessivo dei fondi a disposizione «consentirebbe di estendere il sistema di videosorveglianza anche verso l’area di piazza Libertà».