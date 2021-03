Castellanza, 159 sacchettuovi per i bambini seguiti dalla Mensa del Padre Nostro

A Castellanza la Pasqua è solidale. Grazie all’iniziativa organizzata in collaborazione con Casa Ringhio e l’amministrazione comunale sono state donate alla Mensa del Padre Nostro 159 sacchettuovi per le famiglie assistite dall’associazione, che sono 120. L’invito era quello di donare ai minori dai 2 ai 14 anni confezioni pasquali contenenti dolciumi, vestiti e prodotti per l’igiene personale per i bambini delle famiglie seguite dalla Mensa del Padre Nostro.

Oltre ai sacchettuovi, confezionati con cura e creatività, sono state portate nella sede dell’ente castellanzese anche colombe, uova di cioccolato e dolciumi di ogni genere. Acquistate anche le uova solidali dell’associazione Maria Letizia Verga a dimostrazione che «solidarietà smuove altra solidarietà, un abbraccio che si allarga e diventa sempre più grande», ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Borroni che ha ringraziato i concittadini per la generosità dimostrata insieme al presidente della Mensa del Padre Nostro, Adriano Broglia (nel video)