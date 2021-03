Il centro vaccinale alla Schiranna pronto ad aprire tra dieci giorni

Aprirà tra una decina di giorni il centro vaccinale alla Schiranna di Varese. Questa mattina si è svolto il sopralluogo da parte di tutti gli enti coinvolti: ATS Insubria, Asst Sette laghi, Forze dell’ordine eEsercito, Protezione civile e Comune di Varese.

La struttura creata dai militari in pochi giorni si sta per completare: con le attività di sanificazione le due grandi tensostrutture, lunghe 51 metri e larghe 12, sono pronte ad accogliere gli arredi. Sarà compito del Comune allestire le diverse aree: accoglienza, accettazione, somministrazione e sorveglianza. Si tratta di tende di separazione, scrivanie, sedie e poi impianto di raffreddamento, illuminazione e collegamento informatico. Tutti i fornitori sono allertati e pronti a consegnare il materiale appena ci sarà luce verde.

Nelle 18 postazioni si potranno vaccinare tra le 2000 e le 2500, con 12 vaccinazioni all’ora per ciascuna sedia. Il personale sarà innanzitutto quello dell’Azienda ospedaliera Sette Laghi a cui si aggiungeranno medici e infermieri dell’Esercito, personale in pensione che ha dato la disponibilità, gli specializzandi. Sarà un’organizzazione complessa a cui il Sindaco di Varese Davide Galimberti chiama a raccolta anche il mondo del volontariato: « Questa struttura la intitoliamo a Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione civile. È un simbolo per una chiamata di quanti condividono l’importanza di lavorare tutti insieme al raggiungimento dello scopo».

E il raggiungimento è la vaccinazione di tutti i lombardi entro la fine di giugno, o quasi: « In provincia di Varese stiamo lavorando per costruire un’offerta vaccinale di 22.000 dosi al giorno nei diversi hub che stiamo creando – spiega Marco Magrini dell’Unità di crisi regionale – Oltre alla Schiranna, apriremo una sede a Rancio Valcuvia, una a Malpensafiere che avrà una capacità sino a 80 linee vaccinali, e poi a Saronno e Arcisate dove abbiamo raggiunto un accordo con l’amministrazione comunale e i medici di medicina generale a cui spetterà il compito di somministrare le dosi. La capacità di vaccinazione sarà progressiva a mano a mano che arriveranno i vaccini. Già dai prossimi giorni è previsto un aumento».

L’area sarà sorvegliata giorno e notte con una posizione fissa dell’Esercito: al momento sono i bersaglieri a pattugliare. La Protezione civile metterà a disposizione la sua struttura limitrofa che potrà servire per il servizio mensa.

Quanto alla viabilità e ai parcheggi, è prevista una riunione del comitato per la sicurezza dove si metterà a punto ogni dettaglio. Tutti i parcheggi dell’area della Schiranna saranno aperti e verranno presidiati: non saranno a pagamento ma verranno monitorati perchè i posti siano destinati a chi va a fare il vaccino: « Questa è un’area abituata a ospitare grandi eventi con tanto pubblico- ha spiegato il sindaco – sono certo che troveremo le soluzioni migliori».