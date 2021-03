Centrosinistra unito alle elezioni, un incontro promosso dai cittadini per provarci

Un gruppo di cittadini che si è riunito nella pagina facebook “Cambiamosindacoabusto” crede nella possibilità di una candidatura unitaria del centrosinistra e ha organizzato un incontro con i destinatari dell’appello per una coalizione elettorale PD-5 Stelle-Sinistra Italiana-Verdi.

La decisione è stata presa martedì 23 marzo, in un incontro online aperto a firmatarie e firmatari della petizione “Appello per una coalizione elettorale PD-5S-SI-Verdi” nel quale si è deciso di invitare i destinatari della petizione (Amanda Ferrario, Maurizio Maggioni, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi Ecologisti e Sinistra Italiana) a un confronto sui contenuti dell’appello. L’invito è stato esteso anche a Chiara Guzzo, la cui candidatura è stata ufficializzata solo dopo il lancio della petizione, e alla lista “Sinistra Chiara per Busto” che la sostiene.

In seguito a consultazioni telefoniche Amanda Ferrario, Maurizio Maggioni e i referenti di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi Ecologisti, Sinistra Italiana e della lista ConLei hanno confermato la propria disponibilità a partecipare al confronto. Chiara Guzzo e la lista “Sinistra Chiara per Busto” hanno declinato l’invito. L’incontro avrà luogo online martedì 6 aprile alle ore 21.