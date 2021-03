Cerca di passare il confine con due Rolex nascosti nella giacca, denunciato

Cerca di passare il confine con dei Rolex nascosti nella giacca ma i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso la Sezione Operativa Gruppo di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, lo hanno scoperto e denunciato. E’ accaduto nelle scorse ore al confine ferroviario italo svizzero: gli uomini in servizio a Ponte Chiasso hanno fermato un cittadino di nazionalità britannica che viaggiava a bordo di un treno diretto da Bellinzona a Milano.

Alla domanda di rito per sapere se trasportasse merci al seguito, il passeggero ha risposto di non avere nulla, ma la dichiarazione non è stata ritenuta attendibile, cosicché gli agenti hanno approfondito il controllo presso gli uffici della Sezione, dove hanno trovato, occultati all’interno di calze da uomo e riposti nelle tasche interne della giacca, due orologi da polso Rolex di notevole pregio, del valore totale di 54.533 euro.

L’ammontare complessivo dei diritti evasi, a titolo di dazio e IVA, è risultato pari a quasi 12.000 euro, una cifra che supera abbondantemente la soglia considerata un semplice illecito amministrativo. La depenalizzazione del contrabbando, infatti, non opera se l’ammontare dei diritti evasi supera i diecimila euro.

Il trasgressore è stato quindi denunciato, a piede libero, per contrabbando penale ed evasione di IVA all’importazione, mentre la merce, sequestrata ai fini della confisca, è conservata presso l’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Como.