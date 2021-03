Chirico e Covi alla Milano-Sanremo. La Eolo-Kometa cerca il colpo in Toscana

Strade Bianche e Tirreno Adriatico hanno portato nel vivo la stagione del grande ciclismo che, prima di spostarsi tra Francia, Belgio e Olanda per le “classiche del Nord” è pronto a vivere la sua giornata di grazia con quella che una volta si chiamava “il mondiale di primavera”, ovvero la Milano-Sanremo, la prima delle cinque corse-monumento dell’anno.

Alla gara organizzata da RCS Sport (e sponsorizzata dal marchio varesino Eolo), ci saranno molti dei grandi protagonisti di queste ultime settimane e della scorsa stagione: tra Lombardia e Liguria si consumerà un altro capitolo della sfida tra Van Aert e van der Poel, con il campione del mondo Alaphilippe pronto a dire la sua così come l’ex iridato Sagan, ancora alla ricerca del colpo di pedale migliore. Van Aert e Alaphilippe sono anche gli ultimi due vincitori ma tra i partecipanti ci sono altri fenomeni capaci di imporsi a Sanremo come Nibali, Kwiatkowski, Demare e Kristoff.

La Milano-Sanremo misurerà poco meno di 300 chilometri (la distanza è da sempre una delle caratteristiche di questa corsa, resa poi movimentata dagli strappi nel finale) e vedrà al via anche due portacolori del Varesotto. Si tratta di Luca Chirico e di Alessandro Covi, rispettivamente in maglia Androni Giocattoli-Sidermec e UAE Team Emirates. Il portoceresino e il tainese non hanno velleità di vittoria (il campo partenti è davvero stratosferico) ma sono pronti a interpretare al meglio le richieste della squadra. Covi, che è al rientro dopo una ventina di giorni e qualche acciacco, sarà “servente al pezzo” di una formazione che vede in gara gente come Kristoff (vincitore nel 2014, secondo nel 2015) ma anche Gaviria, pronto a lasciare il segno in volata, ma anche Trentin e Formolo.

Chirico e i compagni dell’Androni saranno invece chiamati ad animare la corsa nella prima parte, entrando nelle fughe e animandole il più possibile. E Luca può svolgere bene il compito come pure i vari Pellaud e Bais.

EOLO KOMETA A FIRENZE PER FARE RISULTATO

Alla Sanremo non ci sarà la Eolo-Kometa di Ivan Basso che però tornerà in gara domenica 21 marzo tra Firenze e Sesto Fiorentino, dove si snoderà la prima edizione della “Per sempre Alfredo” dedicata al ricordo dell’immenso Alfredo Martini, corridore ai tempi di Coppi e Bartali e poi longevo e vincente commissario tecnico della nazionale italiana.

La corsa toscana potrebbe essere “terreno di caccia” per i ragazzi in verde-azzurro ancora alla ricerca di un piazzamento di valore. Basso e i suoi diesse hanno scelto una formazione tutta italiana che prevede anche la presenza dei due corridori di casa nostra, il besnatese Edward Ravasi e il binaghese Alessandro Fancellu, per i quali è importante “fare la gamba” anche in vista della Settimana Internazionale Coppi e Bartali in programma settimana prossima. Con loro, la Eolo schiera Albanese, Bais, Fortunato, Frapporti e Rivi. In gara ci saranno anche un paio di team del World Tour (Trek e DSM) e diverse Professional di valore, ma il contesto può far sperare in un bel risultato alla formazione targata Varese.

Sempre domenica, ma in Slovenia, torna in gara anche Nicholas Rinaldi, 24enne di Besano che gareggia per una squadra Continental italiana, la North Wave-Siatek Olmo. La gara a cui prenderà il via Rinaldi è il GP Slovenian Istria di 156 chilometri con partenza e arrivo a Izola.