Ciclista investito alla rotonda di Gazzada Schianno

Un ciclista di 33 anni è stato investito oggi, attorno alle 17, da un’auto alla rotonda dell’ulivo di Gazzada Schianno, all’altezza dell’incrocio con la strada che porta a Brunello. Il 33enne ha riportato escoriazioni varie ed è stato soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale con codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica e agevolare i soccorsi.