Ciclo gratuito di incontri digitali per scoprire gli impollinatori e perché sono così importanti per noi

Inquinamento ambientale e cambiamenti climatici ci toccano da vicino, forse più di quanto immaginiamo. Sono infatti due delle principali cause del declino degli insetti impollinatori, insieme a cambiamento di uso del suolo e uso di pesticidi.

Questi animali sostengono infatti la vita di 300 mila specie e di conseguenza anche la nostra, se pensiamo che uno su tre bocconi di cibo è stato prodotto grazie all’impollinazione.

Per scoprire altre curiosità e come possiamo proteggerli è stato organizzato un ciclo di cinque incontri digitali, gratuiti e aperti a tutti. Sarà l’occasione per comprendere e condividere esperienze sull’incredibile mondo delle api e degli insetti impollinatori.

Quattro esperti per 5 incontri e uno spazio aperto ad approfondimenti e curiosità. Il primo appuntamento è con Carlo Morelli, entomologo, e sarà questo venerdì, il 19 marzo. A seguire parleremo con Marco Palamara, tecnico apistico dell’Associazione produttori Apistici di Varese, per conoscere meglio le api e i loro prodotti. Gli ultimi 2 incontri saranno invece dedicate alle piante e alla vegetazione. Saranno con noi Barbara Raimondi, botanica, per scoprire le piante amiche degli impollinatori e in conclusione Andrea Ferraio, naturalista, per scoprire e conoscere le piante nel loro ambiente.

Puoi trovare il programma completo e iscriverti a questo link:

https://www.istituto-oikos.org/notizie/bee-the-change?fbclid=IwAR1dMl6OgbMXg6jUvELhUStrHL8LLDJFqZtbUoENNVjkFNiZ-eeayahf9n4

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Campo Aperto, realizzato da Istituto Oikos, insieme alla Cooperativa Sociale Cascina Burattana, al PLIS RTO e al Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, cofinanziata da Fondazione Cariplo e Patagonia.