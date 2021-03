Cittadinanza onoraria alla maestra Broggi e lei ringrazia regalando un corso sulle emozioni

La maestra delle emozioni: sarà il corso di intelligenza emotiva che la neo cittadina onoraria Mariangela Broggi Sciascia donerà ai bambini di prima elementare delle scuole Giovanni Pascoli. Lo ha annunciato ieri sera al Consiglio comunale di Solbiate Olona, ringraziando per averle consegnato la prestigiosa onorificenza.

«Grazie Solbiate Olona per avermi concesso la cittadinanza onoraria. Ricambio l’affetto facendo una donazione al Comune e alla scuola elementare per la realizzazione del progetto La maestra delle emozioni, il mio testamento spirituale», ha detto la maestra Broggi presentata dal sindaco Roberto Saporiti. L’insegnante in pensione è stata maestra per 35 anni ma ha poi continuato a svolgere volontariato a scuola per 17 anni che si sono sommati a laboratori, corsi e scrittura di libri per gli insegnanti.

«Nonostante io viva a Fagnano e sia nata a Gallarate, mi considero solbiatese. È qui che ho trascorso non solo la mia vita professionale ma è il paese dove faccio la spesa, vado in edicola e sbrigo le commissioni. Insomma mi sento solbiatese, una onorificenza che desideravo».

Così quando la maestra ha ricevuto nei giorni scorsi la targa dal sindaco con il dirigente scolastico Roberto Diana, ha pensato di ringraziare la comunità. «Lascio ai bambini e al Comune di Solbiate uno dei progetti in cui credo: l’intelligenza emotiva. Insegnare ai bambini a gestire le emozioni, in particolare quelle negative, e soprattutto acquisire fiducia è fondamentale per crescere. Per questo ho pensato di stanziare un fondo destinato ai bambini di prima elementare in modo che possano partecipare al laboratorio della Maestra delle emozioni». Conclude: «Vorrei che i bambini solbiatesi possano avere questa opportunità: crescere sapendo di essere persone di valore per affrontare il futuro con sicurezza».