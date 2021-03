Clandestino, senza patente e con auto “radiata”: nei guai un 26enne a Busto Arsizio

Un giovane di 26 anni ha “collezionato” una serie di reati nel pomeriggio di ieri – lunedì 22 marzo – dopo essere stato fermato da una pattuglia della Polizia di Stato mentre transitava sul Sempione diretto verso il centro storico di Busto Arsizio.

L’uomo alla vista della Volante ha provato a invertire la marcia ma è stato subito raggiunto dagli agenti che hanno voluto approfondire la sua situazione visto il comportamento insolito al volante.

I controlli hanno portato a scoprire che il 26enne di origine nordafricana, senza documenti con sé, è in realtà clandestino sul territorio nazionale e privo di patente di guida. Inoltre ulteriori verifiche hanno evidenziato il fatto che la vettura fosse intestata a un cittadino pakistano al centro di una indagine relativa all’intestazione fittizia di veicoli tra Emilia, Lombardia e Ligura, indagato inoltre per truffe connesse alla cessione di automobili spesso cedute senza copertura assicurativa. La vettura in uso al nordafricano, tra l’altro, era stata radiata dalla circolazione pochi giorni fa.

Il 26enne dovrà quindi rispondere di una serie di reati: ricettazione, guida senza patente, ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. A ciò si aggiungono le infrazioni sanzionate dal codice della strada. Anche la sua autovettura è stata immediatamente sottoposta a sequestro. È invece risultata in regola con i documenti un’altra persona che si trovava con lui in auto, un 30enne anch’egli nordafricano, residente nel Veneziano.