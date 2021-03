Claudio Moroni riconfermato fiduciario Slow Food Varese

Si è tenuto lunedì per via telematica il Congresso di Slow Food della provincia di Varese e la successiva riunione del comitato di Condotta che ha riconfermato Claudio Moroni come fiduciario, in attesa che forze nuove entrino nell’Associazione e affianchino i veterani.

Il suo programma di mandato, come da lui illustrato al congresso, si basa sui concetti fondamentali di Slow Food: cibo Buono, Pulito, Giusto e per Tutti, cibo che però interessa ambiente, salvaguardia del suolo, difesa della biodiversità.

«Questa Pandemia ha messo a fuoco l’intreccio di crisi ambientale, climatica, alimentare, demografica, migratoria, sociale ed economica, temi non nuovi ma che ora si sono presentati in maniera drammatica – spiega la nota di Slow Food che annuncia la sua riconferma – Slow Food Varese si propone come partner delle istituzioni per affrontare insieme queste problematiche avendo i mezzi e l’esperienza per una efficace collaborazione».

Fulcro delle attività rimarranno i Mercati della Terra, presente per ora in provincia a Induno Olona come mercato del Piambello, dove oltre a promuovere i produttori locali virtuosi, si affrontano i temi sopraelencati tramite Laboratori, Discussioni, scambi di progetti anche con le altre Associazioni interessate, scuole e Università.

Interessante anche il progetto dell’Alleanza dei Cuochi e Pizzaioli che formano una rete tra chi cucina e chi produce.

«Certamente non vediamo anche l’ora di ritrovarci a tavola in una delle nostre richiestissime cene a tema fatte in collaborazione con ristoranti e scuole alberghiere – conclude la nota – Ma il nostro impegno è principalmente basato sull’Educazione e sui temi sopra esposti: abbiamo diversi programmi in cantiere che presto verranno alla luce».