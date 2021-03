Comerio ottiene dalla Regione 100 mila euro per la lotta al dissesto idrogeologico

Regione Lombardia, invitando i Comuni a presentare proposte per interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica, ha assegnato al Comune di Comerio un contributo pari a 100 mila euro su un importo complessivo di progetto di 111.150 euro. La rimanente parte è finanziata con fondi di bilancio.

L’intervento riguarda il Torrente Rio di Mezzo, appartenente al Reticolo Idrico Minore. Il Rio di Mezzo si origina poco più a Nord della Località Chignolo, dalla confluenza dei Torrenti Valle Frentina e Valle del Busen; sfocia nel Lago di Varese nel Comune di Gavirate, con un dislivello di 270 m e un bacino di circa 3 kmq.

Segue un andamento da Nord verso Sud per circa metà, e a valle del cimitero comunale curva bruscamente verso Ovest.

Tali corsi d’acqua sono in continua evoluzione geomorfologica per fenomeni di erosione accelerata delle sponde, approfondimento dell’alveo fino al substrato roccioso sepolto e trasporto solido, soprattutto in occasione delle piene da precipitazioni di elevata intensità.

L’obiettivo degli interventi in programma è di mantenere in buono stato idraulico e ambientale gli alvei fluviali, in buone condizioni idrogeologiche i versanti, e in efficienza le opere idrauliche e quelle di sistemazione idrogeologica. Verranno effettuati: consolidamento spondale, ripristino della funzionalità delle briglie, rimozione di materiale depositato all’interno dell’alveo.

I lavori riguardano il torrente nella parte a monte dell’imbocco del canale che da via Valle Oro scorre al di sotto del cimitero comunale; alcuni interventi rientrano nell’area di competenza dell’Ente Parco Campo dei Fiori. Altre opere, molto più onerose, sono al vaglio nella parte più alta compresa sempre all’interno del Campo dei Fiori.

Si stima che i lavori saranno completati fra il 1 aprile e il prossimo 15 giugno.