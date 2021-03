Il Comitato Antifascista di Busto Arsizio si organizza per il 25 Aprile: “Resistenza “

Un anno fa il Comitato Antifascista di Busto Arsizio celebrava il 25 aprile con tante cittadine e cittadini dai balconi. “Andrà tutto bene” si diceva, ma gli antifascisti aggiungevano “se sapremo fare meglio”; ognuno c’ha provato, chi più, chi meno, chi per niente.

«Un anno dopo – spiegano i membri del comitato cittadino – viviamo ancora nell’incertezza, attanagliati da un virus che pare non demorda, attanagliati da soggetti squalificati da questa stessa emergenza e che come il virus lì stanno e non se ne vanno. Gli unici vaccini contro questa deriva non arrivano né dalla Russia né dall’America o dalla Svezia-Inghilterra, ma sono prodotto della nostra Storia: sono antifascismo e democrazia».

Il 25 aprile 2021 si terrà Collettiva Resistenza, iniziativa proposta dal Comitato Antifascista che auspica di poter tornare in piazza un po’ più tranquillamente, «come già alcune volte in questo anno, sempre con senso di responsabilità per sé e per gli altri e nel rispetto delle norme. Una festa di grande umanità, ricordando il 25 aprile del 1945, ricordando che la Liberazione fu frutto della Resistenza, e che le prossime Liberazioni arriveranno da un popolo intero che sta Resistendo, negli ospedali, nelle scuole, sui luoghi di lavoro, tra le mura di casa. Per quanto costretti all’isolamento, ognuno è parte di un insieme Resistente, di un collettivo che sa che “o ci si salva tutti insieme, o non si salva nessuno”».

Per questo il 25 aprile 2021, nei desideri degli antifascisti «sarà in piazza e non in concomitanza con le previste “celebrazioni ufficiali”. Collettiva Resistenza sarà accompagnata dalla musica e partecipato dalle tante Resistenze grandi e piccole, individuali o di gruppi, e si potrà intervenire al “microfono aperto” con le proprie storie e pensieri».

Un cartellone colorato per raccontare un anno di Resistenza

A chi vorrà, singolo o gruppo che sia, chiedono di realizzare per la mattina del 25 aprile ’21, un cartellone colorato che racconti liberamente con, parole o immagini che siano, il proprio anno di Resistenza al difficile presente. Suggeriamo per i cartelloni i colori verde-bianco-rosso, in memoria della Liberazione d’Italia dal nazi-fascismo, ma ci piace che ogni colore sia di casa in un Paese libero e democratico.

Ogni cartellone sarà parte della Collettiva Resistenza, un gigantesco mosaico di umanità resistente che andrà a coprire la pavimentazione di Piazza Vittorio Emanuele e che racconterà delle tante storie di un popolo ancora oggi messo alla prova, in cui ognuno fa la propria parte e che non da solo, ma stando insieme può dare altro colore ad una piazza grigia e ad futuro oggi cupo.

E così vale per aderire e partecipare alla Collettiva Resistenza del 25 aprile 2021…il Comitato Antifascista di Busto lancia e apre la proposta a singoli e gruppi che vorranno sostenere e partecipare.

Il comitato conclude con un «Arrivederci a tra un mese e buona ri-creazione a partire dal realizzare un cartellone. Un compito a distanza di tempo, per un 25 aprile in presenza, che per ciò che è importante per la nostra umanità, fa una grande differenza».

Per info e/o adesioni all’iniziativa progettoantifascistaxba@gmail.com