Il Comune di Gavirate attiva la sezione primavera e istituisce il polo scolastico 0 – 6 anni

E’ ormai da alcuni anni che, al Comune di Gavirate, l’andamento demografico con riferimento ai nuovi nati, è particolarmente osservato dal Settore Finanziario cui afferiscono i Servizi Scolastici compresa la Scuola Comunale dell’Infanzia.

In particolare:

– negli anni compresi dal 2012 al 2019 si è evidenziato un consistente calo demografico delle nascite, per una percentuale pari a circa il 45%;

– il Comune di Gavirate ha registrato nell’anno 2018 solo 48 nascite;

– il decremento demografico ha inevitabilmente inciso sull’andamento delle iscrizioni di tutte le Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio;

– nello scorso mese di gennaio a conclusione delle iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, per l’a.s. 2021/2022, si è evidenziato che le famiglie, sempre in numero maggiore, richiedono all’atto dell’iscrizione, la possibilità di inserire i bambini “anticipatari”, ossia che compiranno i 3 anni di età non nell’anno in corso di iscrizione ma nel primo quadrimestre dell’anno successivo all’iscrizione.

Ed è proprio per questo che l’Amministrazione Comunale, da sempre in prima fila rispetto ai bisogni delle famiglie ed impegnata nel garantire un’offerta di servizi socio-educativi di qualità con particolare attenzione a quelli dell’età pre-scolare, con atto della Giunta Comunale, ha deciso di istituire, dal prossimo anno scolastico, nello stabile dove attualmente hanno sede anche l’Asilo Nido e la Scuola Comunale dell’Infanzia, il “Polo 0-6 anni” che prevede l’attivazione della “Sezione Primavera” nell’ottica di contribuire alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni ed alle potenzialità dei bambini di questa fascia di età.

Com’è noto alla sezione Primavera possono accedere i bambini di età compresa tra i ventiquattro e trentasei mesi ed ha la finalità di migliorare il raccordo tra Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia in coerenza con il principio della continuità educativa.

Nello specifico, per il prossimo anno scolastico 2021/2022, potranno avere accesso al servizio i bambini che compiono i due anni di età tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del 2021, con ammissione alla frequenza dei bambini che compiranno i due anni tra il 1° settembre ed il 31 dicembre in coincidenza con il raggiungimento dell’età richiesta.

Uniche condizioni poste dall’Amministrazione Comunale che deve operare garantendo principalmente il benessere dei propri cittadini senza perdere di vista anche gli aspetti gestionali ed economici, si riferiscono al fatto che la nuova Sezione Primavera potrà essere attivata solo ed esclusivamente a copertura totale dei 10 posti disponibili di cui almeno il 60% a tempo pieno; inoltre, le iscrizioni devono riguardare per almeno il 70% bambini residenti nel Comune di Gavirate.

Definita la parte amministrativa, gli operatori comunali sono già al lavoro per predisporre gli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne per qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento.

La struttura avrà un funzionamento compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere nelle seguenti fasce orarie e con le seguenti modalità:

– tempo pieno dalle 09.00 alle 15.30

– tempo parziale dalle 09.00 alle 13.30

– servizio pre dalle 07.30 alle 09.00

(verrà attivato a condizione che si raggiunga un numero minimo di iscrizioni pari al 50% dei bambini iscritti)

– somministrazione pasto

Le tariffe di frequenza, differenziate tra cittadini residenti a Gavirate e non residenti sono consultabili sul sito dell’Ente alla sezione “Servizi Sociali – Sezione Primavera”

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 15 marzo al 31 marzo 2021 utilizzando l’apposita modulistica reperibile nell’homepage del sito istituzionale del Comune di Gavirate www.comune.gavirate.va.it alla sezione “Servizi Sociali – Sezione Primavera” o nell’App comunale “InfoSmartCity” sezione “Istruzione ed Orientamento”.