Come configurare Apple Pay e come si utilizz

Apple pay è un metodo di pagamento in mobilità creato dalla multinazionale Apple. Tramite Apple pay, è possibile pagare contactless utilizzando un device tecnologico come un iPhone (dal 6 in poi) o Apple Watch, di qualsiasi generazione, nei negozi fisici abilitati tramite il sensore NFC. Per i pagamenti online, invece, Apple Pay può essere supportato anche da IPad o da Mac.

Configurare Apple Pay su dispositivi mobili

Apple Pay, in Italia funziona tramite l’ausilio di carte di credito, di debito e carte prepagate. Per configurare il metodo di pagamento su iPhone, è necessario aprire l’app Wallet e toccare il segno +, quindi seguire le istruzioni riportate. Se si presenta la richiesta di aggiungere la carta abituale che si utilizza con l’ID Apple, oppure carte presenti su altri dispositivi, o carte rimosse di recente, è necessario inserire anche il codice di sicurezza. Inoltre, potrebbe essere necessario scaricare anche l’app del proprio istituto di credito. Sarà quest’ultimo a verificare i dati e decidere se autorizzare o meno l’utilizzo della carta con Apple Pay. Per aggiungere, invece, una carta sul proprio Apple Watch occorre aprire l’applicazione relativa all’Apple Watch dal proprio iPhone, successivamente scegliere Wallet e poi Apple Pay. Successivamente, i passaggi sono gli stessi di quelli riportati in precedenza per la configurazione su iPhone.

Configurare Apple Pay su Ipad e Mac

Apple Pay può essere configurato anche su IPad e Mac. Nel primo caso, i passaggi da eseguire sono pressoché gli stessi per la configurazione su iPhone o Apple Watch, solo che la sezione “Wallet” si trova nelle impostazioni. Per la configurazione su Mac, invece, bisogna distinguere tra i modelli che hanno il Touch ID integrato e quelli che invece non ce l’hanno. In questo caso, bisogna attivare da iPhone Apple Pay e, selezionando impostazioni, quindi Wallet, scegliere “consenti pagamenti sul Mac”. Per i modelli con Touch ID, invece, basta selezionare Preferenze di Sistema, poi Wallet, ed infine Apple Pay ed aggiungere la carta seguendo le istruzioni riportate. Anche in questo caso, è necessario attendere l’autorizzazione da parte dell’istituto di credito per l’utilizzo della carta tramite Apple Pay.

Pagare con Apple Pay

Si può pagare con Apple Pay in qualsiasi negozio fisico riportante il simbolo contactless oppure quello raffigurante il logo Apple più la parola “pay”. Per effettuare un pagamento mediante IPhone, basta premere il pulsante laterale due volte, scegliere la carta (quella di default oppure un’altra) poi autorizzare il pagamento tramite Face ID o codice. Appena comparirà la scritta fine e la spunta sul display, il pagamento sarà andato a buon fine. Se il modello è invece dotato di Touch ID, è necessario poggiare il dito per autorizzare il pagamento. Con Apple Watch, invece, bisogna premere due volte il pulsante laterale, scorrere verso destra o sinistra per visualizzare la carta da utilizzare, e tenere il display dell’orologio vicino al lettore contactless, fino a sentire un feedback atipico di conferma di avvenuto pagamento. Per importi particolarmente elevati, o in alcuni negozi, potrebbe essere necessario anche inserire il PIN oppure firmare una ricevuta.