I consiglieri di minoranza criticano a Cuveglio la costruzione del parco giochi

«La scorsa settimana abbiamo pubblicato il progetto del nuovo parco giochi da realizzare in via Veneto, di fronte alla farmacia. Non condividiamo la scelta dell’Amministrazione Paglia. Per questo abbiamo presentato una mozione per bloccarne la realizzazione e riqualificare i parchi già esistenti».

Comincia così la nota dei consiglieri Nicolò Alagna, Maurizio Molinari e Matteo Rossi, che specificano: «Sia chiaro: non siamo contro i parchi giochi inclusivi, siamo però contro questo nuovo improbabile parchetto per diverse ragioni».

Ecco i tre motivi per dire no al progetto esplicitati dai consiglieri.

«Il luogo: un nuovo e piccolo parco giochi vista provinciale e a pochi metri da uno già esistente; il costo: con una parte dei 19mila euro è possibile riqualificare e ammodernare (rendendoli inclusivi) i parchi gioco già esistenti. Quanto costerà, invece, mantenerne 4?; il modo: quando si trasforma un’area bisognerebbe partire da un’idea, sviluppare un progetto e, infine, cercare i bandi per realizzarlo. In questo caso pare sia stato fatto il contrario, e si vede il risultato».

«Questo progetto denuncia una preoccupante mancanza di visione d’insieme da parte dell’Amministrazione Comunale ed, in particolare, del primo cittadino. Rifiutiamo la logica per cui, pur di ottenere i contributi di Regione Lombardia, si decide di spendere 19mila euro di risorse comunali e si porta avanti un progetto discutibile e non condiviso dalla cittadinanza.

Per noi amministrare è una cosa diversa: bisogna pianificare e programmare partendo dalle reali esigenze del paese».

«Ci sia consentito poi un rapido passaggio sul finanziamento di quest’opera. Ribadiamo la correttezza di quanto scritto alla cittadinanza a dicembre: il contributo regionale è fino al 95% della spesa. E non l’85%, come l’ex sindaco di Duno e la sua attuale maggioranza hanno sostenuto – erroneamente – nella nota diffusa in nostra risposta a gennaio e pubblicata “per errore” (così ci è stato risposto) sui canali ufficiali del Comune. Anziché attaccare l’opposizione e scrivere inesattezze, invitiamo Paglia a informarsi in modo puntuale e rigoroso».