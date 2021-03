Nuovo consiglio d’amministrazione per la materna “Vittorina Girardi Prato” di Maccagno

Nella serata di lunedì 8 marzo si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’Associazione Scuola Materna Unificata “Vittorina Girardi Prato” di Maccagno con Pino e Veddasca per l’inizio del nuovo quadriennio di mandato.

Il Consiglio di amministrazione è formato da 9 componenti di cui 5 rappresentanti dei soci, 1 rappresentante dei genitori, 2 rappresentanti del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e dal Parroco di Maccagno.

Attualmente ne fanno parte: Don Franco Bianchini, Maria Bassani, Ilaria Bottinelli, Alessandra Bramante, Carlo Catoia, Serena Dal Santo, Chiara Malagola, Marina Ghidelli e Silvia Pozzi.

Nella prima seduta dopo la convalida degli eletti si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente per i prossimi 4 anni.

E’ stata eletta alla carica di Presidente dell’Associazione la Signora Serena Dal Santo. Le funzioni vicarie in sua assenza saranno svolte dalla Signora Maria Bassani.

Dopo le congratulazioni di rito la neo Presidente e l’intero Consiglio di Amministrazione hanno rivolto un sentito ringraziamento alla Presidente uscente Signora Annalisa Cagnetti che ha ricoperto l’incarico per 8 anni ottenendo in tale periodo ottimi risultati riconosciuti da famiglie e insegnanti.

Oggi la Scuola Materna vanta circa 40 bambini iscritti.