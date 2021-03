Contagi ancora in crescita nel Varesotto, l’incidenza è di 331 casi ogni 100.000 abitanti

Sono stati oltre 25.000 i tamponi effettuati tra il 12 e il 18 marzo in provincia di Varese. Sale la percentuale dei positivi che è attorno al 17%, in aumento di quasi 1,5 punti percentuali. In termini numerici quasi 500 in più rispetto alla scorsa settimana: da 2275 a 2784 nuovi positivi. Così aumenta anche l’incidenza da 254,89 a 311,92, ben al di sopra della soglia di allerta indicata a livello ministeriale.

Il distretto in questo momento più critico è quello di Arcisate che in dieci giorni è passato dall’incidenza di 209 ( 9 marzo) casi ogni 100.000 abitanti agli attuali 356 ( 14 marzo). Nel bacino dell’Asst Sette Laghi, il distretto di Luino rimane il territorio meno esposto ai contagi mentre Varese supera di poco la soglia e si colloca a 262 casi ( l’11 marzo erano 249).

Rallenta la curva epidemica nel distretto di Busto e Castellanza che si mantiene, però, ben al di sopra della media con un’incidenza di 323 casi ( in calo rispetto ai 332 dell’11 marzo). Attenzione anche all’andamento nel distretto del Saronnese dove i casi sono 316 ogni 100.000 abitanti in crescita. Al di sopra del limite dei 250 casi anche il distretto di Gallarate ( 264) e quello di Somma Lombardo (259).

A livello di fasce di età, il gruppo più colpito nei territori di Varese e Como nel mese di marzo è quello tra i 50 e i 59 anni con 1052 casi, in aumento rispetto al mese scorso di quasi 200 casi, a cui segue quello dei 40-49 anni con 994 casi in leggera crescita. Tra i minori, la chiusura delle scuole sta allentando la circolazione del virus tra i bambini fino a 9 anni sono 257 i positivi che scendono dai 313 del mese scorso mentre sono sostanzialmente stabili i contagi tra gli under 18 che sono 550 con 13 casi in meno rispetto a febbraio. Nell’ultima settimana la curva epidemica è tornata a salire proprio tra i minori. Il grafico che racconta l’età media dei nuovi positivi rimane comunque nella fascia 40-50anni con un abbassamento dell’età proprio nei giorni scorsi.

I calcoli predittivi disegnano un andamento che è molto differente da quello della seconda ondata pandemica e lasciano intendere di essere ormai prossimi al picco, probabilmente nel fine settimana, da cui inizierà la discesa.