Continuano i lavori in via del Cairo a Varese: sono “spariti” i marciapiedi

Proseguono i lavori in via del Cairo, ora arrivati a circa un terzo della realizzazione.

«Quello che ha portato via più tempo all’inizio è stata la fase iniziale del cantiere, che è la piu impegnativa – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati —L’allestimento del cantiere e la presa di contatto dello spazio è una fase a sè stante. Poi, una volta partiti, si sta andando più spediti». Intanto, sulla parte di via del Cairo dove si sta lavorando, tra via Staurenghi e via Robbioni, sono “spariti i marciapiedi”. Più precisamente: «La strada è stata livellata in maniera omogenea, dal momento la pavimentazione sarà unica e la parte carrabile sarà limitata».

L’intervento, da circa 800 mila euro, cambierà infattu totalmente l’aspetto e la funzionalità della strada grazie ad un progetto donato dall’artista Marcello Morandini, sulla cui via si affaccia la sede della Fondazione a lui dedicata. L’obiettivo è quello di creare una vera e propria via d’arte a misura di pedone che collegherà il nuovo parcheggio di via Sempione con il centro storico, anzi più precisamente con il nuovo piantone di via Veratti Il decoro della strada sarà realizzato con tre graniti diversi per dare un effetto a tre dimensioni, tipico dello stile di Morandini e ispirato specificamente a una scultura conservata all’interno della fondazione.

E’ in fase di decisione come procedere con il lavoro: «In cantiere si sta decidendo se finire tutte le fondamenta nella via e poi posare le pietre tutte in una volta, o se concludere tutti i lavori pezzo per pezzo – continua l’assessore ai lavori pubblici – La decisione verrà presa proprio in questi giorni perchè le fondamenta del primo tratto di strada sono pressocchè concluse».

Si prevede la conclusione dei lavori entro l’estate: «Le fasi piu cruciali durano circa quattro mesi: considerato che si è iniziato a fine gennaio, immaginiamo che il grosso sia finito intorno al mese di maggio o al massimo giugno. L’idea è di rendere la pavimentazione fruibile con la bella stagione, speriamo non ci siano imprevisti».