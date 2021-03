Contributi alle associazioni culturali di Varese, quasi 170mila euro per i partenariati 2021

Quasi 170 mila euro per la cultura. Palazzo Estense ha assegnato attraverso un bando i contributi per le attività in partenariato che si svolgeranno nel 2021. La Giunta ha deliberato nelle scorse ore l’elenco dei beneficiari che organizzeranno eventi culturali con l’arrivo della bella stagione.

«In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo – spiega il sindaco Davide Galimberti – sosteniamo il settore attraverso contributi economici concreti. Il mondo della cultura è uno dei più colpiti dalle restrizioni legate alla pandemia e, così, anche come Amministrazione abbiamo dovuto reinventare il nostro modo di supportare quanti lavorano in questo importante ambito. Accanto alla “modalità ordinaria” di partecipazione, infatti, ne è stata pensata una “straordinaria”, che punta a favorire incontri e iniziative a distanza, oltre che gli spettacoli all’aperto come avvenuto la scorsa estate».

Sono 25 le associazioni culturali che si sono aggiudicate un contributo per altrettante iniziative e grandi eventi che si svolgeranno in partenariato con il Comune nel corso del 2021. A queste si aggiungono le associazioni che hanno ottenuto il partenariato triennale 2020/2022 come l’associazione Tra Sacro e Sacro Monte, Filmstudio 90, Cortisonici e Solevoci. Altre 15 associazioni hanno poi ottenuto di poter utilizzare gratuitamente le sale comunali, i musei, la tensostruttura dei Giardini Estensi e il teatro di Varese.

L’avviso pubblico per il 2021 era rivolto alle associazioni senza scopo di lucro che propongono iniziative che favoriscono la promozione della cultura e, di conseguenza, del territorio in tutte le sue espressioni. Tra i settori compresi nel bando rientravano la musica, il teatro, la danza, il cinema, gli spettacoli viaggianti e le arti performative; le arti visive, nonché quelle letterarie, audiovisive e grafiche. Infine le attività espositive.