Coro e Orchestra sinfonica Amadeus ripropongono il concerto del 2014 al Palace Hotel

Continua la stagione concertistica “Itinerari Musicali” del Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus, nonostante il ritorno della Lombardia come zona rossa. Venerdì prossimo sarà proposto un concerto dal titolo “Un Palco all’Opera” che presenta in programma un’antologia di brani della grande opera lirica italiana, da Rossini a Verdi, da Puccini Donizetti e che vedrà protagonisti il baritono Domenico Balzani e l’Orchestra Sinfonica Amadeus diretta dal maestro Marco Raimondi.

L’evento, registrato nel 2014, è un concerto di gala tenutosi presso il Palace Hotel di Varese organizzato a cura dell’Associazione Amici della Lirica Francesco Tamagno di Varese da una idea di Giuseppina Mascari. In pieno lockdown, in attesa che sia possibile tornare ad eseguire concerti dal vivo, l’associazione Ensemble Amadeus, grazie alla collaborazione ed il sostegno di numerosi sostenitori tra cui la Fondazione Cariplo, la Fondazione Comunitaria del Varesotto, la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, la Fondazione Minoprio, la Fondazione del Varesotto per Ambiente, Territorio e Coesione Sociale, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e molti enti ed associazioni del territorio, proporrà un concerto del proprio repertorio in modalità première tra quelli che hanno fatto la storia del Coro e dell’Orchestra.

L’appuntamento da non perdere è quindi per venerdì 19 novembre alle ore 21.30 sul sito web e sul canale YouTube di Ensemble Amadeus.