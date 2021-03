Covid, Confabitare Varese apre due sportelli per aiutare i proprietari di immobili

Confabitare della Provincia di Varese ha attivato due importanti sportelli aperti agli iscritti all’associazione e ai proprietari di immobili – a patto che siano ubicati nel territorio della Provincia – per affiancarli e consigliarli al meglio nella gestione delle problematiche relative agli sfratti e agli accordi di riduzione del canone di locazione. Ecco in sintesi di cosa si tratta:

SPORTELLO SFRATTI

Il prossimo 30 giugno “dovrebbe” finire il blocco dell’esecuzione degli sfratti per morosità, anche se dalle dichiarazioni rilasciate di recente dal Ministro della Giustizia, sembra che gli sfratti convalidati nel corso del 2020 rimarranno ancora bloccati (però non è chiaro come e fino a quando). Considerato che tutti gli sfratti convalidati in date antecedenti il marzo 2020 – e quelli a quella data già in corso di esecuzione – sono stati sospesi, dal 1° luglio dovrebbero ripartire ma tutti probabilmente azzerati come anzianità e priorità di esecuzione. Ci saranno inevitabili intoppi, ritardi, disagi e anche problemi nella gestione dell’agenda da parte degli Ufficiali Giudiziari, il tutto con l’incognita di quale sarà la reale situazione della circolazione del virus.

A questa situazione andrà in ogni caso aggiunto il problema della gestione delle morosità (abitative e commerciali) maturate nel 2020 a causa delle varie chiusure e della crisi economica, per le quali i locatori non dovranno rimanere (come accaduto fino ad ora) inermi, ma dovranno attivarsi per tempo, così da distinguere quelle realmente connesse alla crisi pandemica (quindi senza colpa) da quelle dei soliti “furbetti” che ne approfittano.

Chiamando la Sede di Confabitare (0331 770354) o scrivendo (segreteria.varese@confabitare.it) sarà possibile fissare senza impegno un primo appuntamento con lo “sportello emergenza sfratti”, per valutare con i nostri esperti cosa è meglio fare.

SPORTELLO EMERGANZA CONTRATTI

• L’emergenza sanitaria ha colpito duramente tutto il Paese e le sue attività economiche, ma anche le famiglie

• La crisi di liquidità rende difficile – e a volte impossibile – alle attività e alle famiglie pagare l’affitto e, dove ci sono, le spese condominiali

• Il rischio che dopo l’estate partano numerosi sfratti e molte attività e famiglie finiscano in mezzo alla strada c’è.

• E’ bene che il locatore sappia che esiste una soglia di morosità (di solito in media circa il 30% del canone annuo) oltre la quale diventa quasi impossibile recuperare la situazione. E in questi casi – se l’immobile è in condominio – smetterà anche di pagare le spese condominiali (e l’amministratore sarà così costretto a chiederle al locatore).

• Come Confabitare aiuteremo chi si rivolgerà allo “sportello” a gestire il rapporto con l’inquilino per cercare la soluzione migliore per tutti e due, perché litigare non serve a nessuno!

• I nostri associati potranno usufruire dell’accordo di riduzione del canone predisposto dai nostri esperti, per trovare la migliore soluzione e non dover ricorrere per forza allo sfratto.

Chiamando la Sede di Confabitare (0331 770354) o scrivendo (segreteria.varese@confabitare.it) sarà possibile fissare senza impegno un primo appuntamento con lo “sportello emergenza contratti”, per valutare con i nostri esperti cosa è meglio fare per trovare la giusta soluzione con il proprio inquilino.