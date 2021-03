Covid: quasi 11mila gli over 80 vaccinati in un giorno in Lombardia

Sono 10.338 gli over 80 della Lombardia che nella giornata di ieri, martedì 2 marzo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell’ambito della fase ‘1 ter’ (1307 da Ats Insubria) . A questo numero si aggiungono i 636 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 10.974 dosi somministrate alla categoria degli anziani.

Dall’inizio della campagna del 18 febbraio, agli over 80 sono state dunque somministrate complessivamente 84.492 dosi. La vaccinazione under 80 ieri ha invece riguardato 8.588 persone tra I e II dose per un numero complessivo, nella giornata di ieri, di 19.562 dosi di vaccino anti-Covid somministrate.

Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 557.249 adesioni: di questi 341.384 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 186.946 si sono rivolti ai farmacisti e 28.911 si sono iscritti tramite i medici di medicina generale.