Crisi Accam, i lavoratori Europower annunciano lo sciopero per lunedì

Ieri si erano espressi i dipendenti Accam con una dura lettera, questa mattina (giovedì) sono i lavoratori Europower impiegati all’interno dell’inceneritore a prendere posizione in modo forte annunciando lo sciopero per lunedì 8 marzo.

La conferma arriva da Rino Pezone, membro del direttivo della Fiom Cgil provinciale che, insieme a Stefano Falconeri della Fim Cisl, sta seguendo da vicino la crisi della società che gestisce l’impianto di incenerimento rifiuti di Borsano: «C’è il sentore che le cose non andranno bene tra oggi (consiglio comunale a Busto) e sabato (assemblea dei soci che dovrà votare) sia per i 26 lavoratori Europower ma anche per gli altri 65 di Accam e di EcoEridania – spiega il sindacalista – per questo hanno deciso di dare subito un segnale forte ai comuni soci in difesa del loro posto di lavoro».