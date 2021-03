Dal 2 aprile partono i nuovi voli Covid-tested di Delta da New York per Malpensa

Delta Air Lines offrirà voli senza quarantena da New York-JFK per Milano Malpensa e Roma Fiumicino, con partenza rispettivamente il 2 e il 1° aprile 2021. I voli permetteranno ai passeggeri autorizzati di evitare la quarantena di 14 giorni, obbligatoria all’ingresso in Italia, seguendo un rigoroso protocollo di screening prima e dopo il viaggio.

«Un anno dopo che i viaggi aerei si sono fermati a livelli mai visti a memoria d’uomo, questi voli senza quarantena e COVID-tested offrono una vera spinta all’industria dell’aviazione», ha detto Alain Bellemare, E.V.P and President – International di Delta. «Stiamo iniziando a vedere più campagne vaccinali a livello globale, ma finché i vaccini non saranno più diffusi, i corridoi di volo come questi contribuiscono a far sentire più sicuri i nostri passeggeri ed equipaggi quando volano».

I voli per Milano Malpensa saranno operati inizialmente quattro volte a settimana in aprile, per diventare giornalieri dal 2 maggio, mentre quelli per Roma opereranno tre volte a settimana, passando a quattro volte a settimana in maggio e diventando giornalieri in giugno.

Delta ha avviato i suoi pionieristici voli COVID-tested lo scorso dicembre con collegamenti da Atlanta per Roma e Amsterdam in collaborazione con i partner locali Alitalia e KLM. Il progetto garantisce ai passeggeri la tranquillità di volare con più sicurezza e rappresenta un vero progresso a sostegno della ripresa economica globale, mentre le campagne di vaccinazione contro il COVID-19 procedono in tutto il mondo.

«I nuovi voli COVID-tested operati da Delta su Milano-Malpensa sono un passo importante e tangibile per rendere il viaggio durante la pandemia più sicuro e semplice per i passeggeri. Milano-New York è una rotta intercontinentale chiave per il nostro mercato», ha detto Armando Brunini, CEO di SEA Aeroporti Milano. «Ci auguriamo che questo sia il primo di molti altri voli COVID-tested e senza quarantena a sostegno dell’inizio della ripresa, in attesa che le campagne di vaccinazione prendano slancio. Un ringraziamento particolare va ai governi nazionali e regionali italiani per l’aiuto nella realizzazione di tutto questo».

I passeggeri che viaggiano verso l’Italia devono risultare negativi al test per un totale di tre volte, di cui due prima della partenza. All’arrivo a Milano Malpensa e Roma Fiumicino, saranno invitati a raggiungere la struttura di screening all’interno del terminal dell’aeroporto, dove il personale sanitario somministrerà loro un test rapido antigene. Se questo risulterà negativo non dovranno fare la quarantena di 14 giorni normalmente richiesta come requisito di ingresso nel Paese.

Il nuovo protocollo sarà disponibile per tutti i cittadini autorizzati a viaggiare verso l’Italia per motivi essenziali, come ad esempio alcuni tipi di lavoro, salute e istruzione.

I voli sono già disponibili per la prenotazione su delta.com. Per viaggiare sui voli COVID-tested di Delta da New York per Milano e Roma, i passeggeri dovranno risultare negativi a: un test di reazione a catena della polimerasi (PCR) COVID eseguito fino a 72 ore prima della partenza; un test rapido somministrato all’aeroporto di New York-JFK prima dell’imbarco; un test rapido all’arrivo a Milano Malpensa o Roma Fiumicino.

Ai passeggeri sarà inoltre richiesto di fornire informazioni al momento dell’ingresso negli Stati Uniti a supporto dei protocolli di tracciamento dei contatti del CDC. I voli COVID-tested opereranno fino al 30 giugno 2021.