Dal cargo di Malpensa al caos nelle scuole al futuro di Accam tra le notizie del podcast del 5 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste alcune delle notizie pubblicate il 5 marzo.

Rimane alta l’allerta per l’andamento della pandemia nella nostra regione. La situazione fotografata dal report settimanale vede il deterioramento di tutti i parametri. I casi sono in crescita così come i focolai. L’impatto degli effetti del virus sulle strutture ospedaliere è alto e nel complesso la regione è stata classificata come a rischio alto. L’indice Rt calcolato è di 1,13 Sembra però che dall’Istituto Superiore si Sanità sia arrivato un allarme legato alla crescita dei casi che nei sette giorni sono stati 254 ogni 100mila abitanti.

Scuole dell’infanzia e primarie nel caos che hanno ricevuto decine di richieste di deroga alla didattica a distanza da parte di mamme e papà che sono “lavoratori indispensabili”. Il diritto alla didattica in presenza per gli alunni con disabilità o difficoltà di apprendimento, ma anche per i figli dei “lavoratori indispensabili”, è previsto da alcune note del Ministero dell’istruzione e anche in una nota della Regione Lombardia. Le domande però mettono in crisi l’organizzazione scolastica. Le risposte da parte dei dirigenti sono state gestite in emergenza ma l’associazione nazionale presidi ha chiesto un chiarimento immediato al presidente Fontana.

Inaugurato allo scalo di malapena il nuovo hub Dhl , dove passano ogni notte migliaia spedizioni. L’impianto, con 900 lavoratori, sta trainando la forte crescita del cargo a Malpensa. “Uno spiraglio di luce” in una fase di forte crisi dove solo il settore merci sta reggendo. La macchina che “gira” tutta la notte è in grado di gestire ogni ora 38mila spedizioni.

Busto Arsizio ha detto sì al salvataggio dell’inceneritore Accam, dopo un lungo consiglio comunale, tre commissioni e un compromesso con la Lega . La decisione dà mandato al sindaco Antonelli di presentarsi sabato mattina in assemblea dei soci per avvallare la decisione di avviare la ristrutturazione aziendale attraverso l’affitto di azienda in favore di una nuova società composta da Amga e Agesp.

Nel processo d’appello in corso contro l’ex-medico del pronto soccorso di Saronno Caazaniga accusato della morte di 13 pazienti, gli avvocati dei familiari hanno reiterato le richieste di risarcimento danni che ammontano a circa 10 milioni di euro. Le parti civili hanno chiesto che paghi l’azienda ospedaliera Valle Olona.

È in arrivo un fine settimana pieno di sport. Si parte sabato con la pallavolo: la Uyba, fresca della qualificazione alle semifinali di Champions League, affronterà in trasferta alle ore 18 Casalmaggiore per l’ultimo turno di regular season. Dalle 19 spazio al basket: in campo a Masnago la Openjobmetis contro la Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco. Gara che potrete seguire in diretta su VareseNews.

Ricco menù di calcio domenica: fischio d’inizio alle 14.30 per Castellanzese – Arconatese e Chieri – Caronnese in Serie D. Alle 15.00 inizieranno Varese – Fossano sempre per la Serie D e Pro Patria – Piacenza per la Serie C. Anche in questo caso l’appuntamento è in diretta su VareseNews.

Un occhio anche in Polonia, dove la velocista gallaratese Vittoria Fontana sarà impegnata per i campionati Europei Indoor di atletica leggera.

Weekend in zona arancione rafforzato e tutti gli eventi si trasferiscono on line, come La mostra alla Sala Veratti a Varese di Samuele Arcangioli e gli incontri del Circolo dei Lettori di Novara. La società astronomica “Schiaparelli” ci porterà fino a Marte mentre il Maga di Gallarate parlerà della vita e dell’opera di Paul Gauguin in diretta Facebook. per chi vuole rimanere con i piedi per terra sabato c’è la finale del Festival di Sanremo.

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube