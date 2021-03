Dalla chiusura di un centro sportivo alla mobilità sostenibile nel podcast del 16 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews.

Sono oltre 44.000 i varesini e comaschi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anticovid. Si tratta di 17.000 ultraottantenni 7600 docenti e quasi 20.000 medici dentisti e farmacisti. In tutta la Regione è stato vaccinato più di un milione di persone.

Il centro sportivo Bellavista di gazzarra Schianno chiude. Una resa dopo mesi di blocco forzato causato dall’emergenza Covid. Il “Bellavista”, una piscina coperta e una scoperta, campi da tennis, un campo da beach volley, campi da calcio e calcetto, la palestra, un punto ristoro, è gestito da una decina d’anni da Laura Donna. L’amarezza non lascia spazio al rancore e le parole dell’imprenditrice sono misurate: «Abbiamo cercato di resistere finché è stato possibile.

VareseNews e V2Media, la media company che edita le testate del gruppo, tornano per il secondo anno alla Milano Digital Week, l’iniziativa dedicata al digitale che quest’anno ha come tema “Città equa e sostenibile”. E lo fanno declinando uno dei temi cruciali per il futuro del pianeta: la mobilità sostenibile. Giovedì 18 marzo: Amministratori regionali e locali, imprenditori e docenti universitari si confronteranno e presenteranno le loro soluzioni per ripensare la mobilità come la intendiamo e renderla uno strumento di rispetto dell’ambiente.

Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani vuole portare una sede universitaria in città: la proposta, avanzata qualche mese fa all’Università dell’Insubria , ha subito nei giorni scorsi un’accelerazione notevole. Lunedì da Palazzo Borghi hanno inviato all’Insubria un pacco con le planimetrie dell’edificio dell’ex tribunale di viale Milano, individuata come possibile sede. Al di fuori dell’asse Varese-Como, l’ateneo ha solo solo il polo di Busto Arsizio, ai Mulini Marzoli: ed è proprio qui – oltre nelle due sedi storiche –che si concentrano le prospettive di crescita e gli investimenti per i prossimi anni . Gallarate non sembra quindi nei piani di sviluppo, almeno non in tempi ravvicinati.

Vigilia di semifinale per la UYBA Busto Arsizio che mercoledì alle 18 ora italiana sfideranno il Vafikbank Istanbul nella semifinale di andata della Champions League di pallavolo femminile. Le Farfalle sono in Turchia da lunedì sera, sono sfavorite sulla carta ma stanno attraversando un ottimo momento di forma. La squadra turca, allenata dall’italiano Guidetti, è una delle corazzate del volley europeo e ha vinto quattro volte la Champions tra il 2011 e il 2018.

Don Nicola Ippolito, responsabile della comunità pastorale Maria Madre della Speranza di Samarate, è risultato positivo al Coronavirus. Immediate le dimostrazioni di affetto e vicinanza da parte dei concittadini, che hanno augurato al parroco gli auguri di pronta guarigione.

Isolato in casa e monitorato, don Nicola sembra stare bene.

