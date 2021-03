Dalle dimissioni del Cda di Aria ai turbamenti dell’e-commerce, il podcast del 22 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 22 marzo e scelte per voi dalla redazione.

Dopo un weekend di polemiche e disservizi per gli utenti, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha chiesto al Cda di Aria «un passo indietro», e in caso contrario procederà all’azzeramento della guida dell’ Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, nominando l’attuale direttore generale Lorenzo Gubian alla guida della società.

Domenica l’ultimo episodio a Cremona e a Como, con gli sms dei vaccini non inviati ai potenziali utenti. Un caso che ha scatenato una reazione da parte della vicepresidente Letizia Moratti, e le scelte drastiche del presidente della Regione.

Un giorno interno senza pacchi e senza consegne. I lavoratori di Amazon si sono fermati per 24 ore, per protestare contro il colosso mondiale dell’e-commerce. Dipendenti diretti, driver, magazzinieri: tutta la filiera si è fermata, 5 mila lavoratori in Lombardia e 40 mila in tutta Italia. La protesta ha interessato anche il centro di smistamento di Origgio, dove dalle 7.30 lavoratori e sindacalisti si sono ritrovati al grido di “No all’AmazonCrazia”. Sul tavolo di discussione ci sono la verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro, la riduzione dell’orario di lavoro dei driver, gli aumenti retributivi e diverse altre tutele. Dal canto suo Amazon ha replicato con una lettera inviata ai clienti, affermando che “L’impegno verso i dipendenti diretti e verso i fornitori di servizi di consegna è la priorità assoluta dell’azienda”.

C’è un settore che in piena pandemia sta crescendo con ritmi vertiginosi: è l’e-commerce. Un boom che sta sostenendo anche la crescita potente del cargo a Malpensa: nel mese di febbraio 2021 il traffico merci sul principale aeroporto merci d’Italia ha segnato un +41%, l’opposto della crisi radicale del traffico passeggeri, che al mese scorso a Malpensa si è attestato a -87,7%. A sostenere la crescita vorticosa ci sono una serie di nuovi investimenti e una rinnovata competizione tra i maggiori operatori: Amazon ha aperto due nuovi voli, DHL ha attivato il suo nuovo hub di smistamento, uno dei cinque maggiori in Europa. L’ultima novità è l’avvio del volo Ups che collega Malpensa con l’hub continentale di Colonia.

Riguarda gli incontri, in famiglia e al chiuso, l’unica novità in vigore da Lunedì 22 in Svizzera. Ci si potrà ritrovare fino ad un massimo di dieci persone mentre prima il limite era di cinque.

Per gli altri provvedimenti attesi, come la riapertura dei ristoranti o gli eventi in presenza di pubblico, si dovrà aspettare ancora *dopo Pasqua*.

La decisione del Consiglio Federale è stata presa alla luce dell’andamento dell’epidemia negli ultimi giorni nel territorio della Confederazione: Non sono mancate le polemiche e le proteste da parte di chi attendeva una riapertura già da questa settimana.

La prossima valutazione di Berna su eventuali allentamenti dei divieti e delle limitazioni è attesa per il 14 aprile.

L’Università dell’Insubria investe nel laboratorio diffuso: si chiamerà Criett, Centro di ricerca e trasferimento tecnologico, e avrà lo scopo di legare il mondo universitario a quello delle imprese. Progetto da 3 milioni e 697.395 euro, finanziato quasi per metà da Regione Lombardia

Per realizzare questo nuovo modello di laboratorio diffuso, sono due le azioni messe in campo dall’Università. La prima è l’acquisizione di quattro nuove grandi attrezzature: i banchi di simulazione odontoiatrica e il sequenziatore regolamentato Fda, lo spettrometro di massa e il cluster per i big data.

La seconda azione è la ristrutturazione di alcune sedi del polo varesino: si tratta dell’ Aula Magna di via Ravasi 2, che sarà punto di riferimento centrale per convegni, seminari e mostre del Criett, e dei padiglioni Ex Colonia agricola e Bassani, dove saranno realizzate due infrastrutture rispettivamente di ricerca biomedica e di data science.

Ci sarà anche Edward Ravasi in gara nella Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa a tappe di ciclismo che scatta martedì 23 marzo da Gatteo. Il corridore di Besnate è una delle punte della Eolo-Kometa che ha convocato anche Fancellu, Albanese, Frapporti, Fortunato e gli ungheresi Dina e Fetter. Intanto il team manager Ivan Basso ha strigliato i suoi uomini, troppo spesso vittima di cadute che hanno tolto diverse possibilità di piazzamento. “Non sempre si cade per sfortuna – ha detto Basso – Serve maggiore attenzione e un miglior posizionamento in gruppo”.

La bomboletta spray di Andrea Ravo Mattoni ha iniziato nella mattina di lunedi 22 marzo a trasformare la parete grigia della torre di raffreddamento antistante l’ingresso del monoblocco dell’ospedale di circolo di Varese. L’artista riprodurrà “San Sebastiano curato da Irene” di George De La Tour. Un’opera secentesca di uno dei più noti e raffinati pittori caravaggeschi che esprime, in una scena, tutta la delicatezza, l’attenzione, la precisione, l’umanità insita nell’atto del prendersi cura.

