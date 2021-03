Dalle Green School alla Green Society passando dalla “Spesa sballata”

Si intitola “Dalle Green School alla Green Society” il primo convegno internazionale promosso da Green School per condividere esperienze virtuose e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici. L’evento si svolgerà online nella mattinata di giovedì 11 marzo, dalle ore 10 alle 12, con partecipazione gratuita e aperta al pubblico, sarà aperto da Raffaele Cattaneo, assessore per l’Ambiente e il clima di Regione Lombardia e vedrà, tra le esperienze virtuose presentate, anche quella della “Spesa sballata” attivata a Varese e il contributo di Gianluca Ruggieri, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria.

“Costruire un mondo più sostenibile riducendo la nostra impronta carbonica attraverso l’adozione di buone pratiche e soluzioni innovative facilmente replicabili”: questo è l’obiettivo del progetto Green School che si rivolge alle scuole e ai cittadini di domani, ma non solo. Per costruire una società più verde è necessaria la partecipazione di tutti: cittadini, associazioni, aziende ed enti pubblici dalla scala locale a quella nazionale e internazionale.

Dentro e fuori dalla scuola la condivisione di esperienze virtuose e buone pratiche può ispirare sempre più soggetti ad adottare comportamenti e politiche sostenibili.

Il convegno “Dalle Green School alla Green Society” dell’11 marzo 2021 nasce proprio con l’intento di presentare progetti e iniziative attuate da enti pubblici, associazioni, cooperative, aziende e cittadini in un’ottica di replicabilità. L’evento vuole diffondere iniziative locali, nazionali e internazionali nel campo della riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici in linea con gli SDGs 7 (Energia pulita e accessibile) e 12 (Consumo e produzione responsabili) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

“Dalle Green School alla Green Society” è organizzato da ASPEm – Associazione Solidarietà Paesi Emergenti in collaborazione con Regione Lombardia, ARPA Lombardia, il Comitato Tecnico Scientifico di Green School e i partner della rete di progetto, grazie al sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Interverranno:

Raffaele Cattaneo – Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia

Grazia Sgarra – Dirigente Ufficio Soggetti di cooperazione, partenariati e finanza per lo sviluppo AICS

Daniela Elli – Presidente ASPEm

Stefano Cecchin – Presidente ARPA Lombardia

Gianluca Ruggieri – Università degli Studi dell’Insubria, Comitato Tecnico Scientifico Green School

Serena Giacomin – Climatologa e Presidente di Italian Climate Network

Alberto Pizzocchero – Ufficio Innovazione e Progetti della Rete di Cooperative Sociali CAUTO di Brescia

Danilo Vismara – Responsabile Marketing territoriale di Amsa SpA

Piero Pelizzaro – Direzione Transizione Ambientale del Comune di Milano

William Chuc – Project Manager di CDRO (ONG di Totonicapán – Guatemala)

Silvia Assalini – Team Risorse Sostenibili, Clima e Resilienza della rete ICLEI – Local Governments for Sustainability

Alessandra Botta – Direttore di ASPEm

Il convegno sarà moderato da Maurizio Melis conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia.

Durante l’evento saranno presentati i contributi video:

● Agenzia Territoriale per l’Energia e la Sostenibilità e Comune di Parma – Sportello Energia, 100 condomini per il clima

● Comune di Bergamo e Aprica gruppo A2A – Ecovan la piattaforma ecologica itinerante

● Comune di Mantova – C-Change: l’arte e la cultura per la sostenibilità ambientale

● Cooperativa Eliante – Label 2020: la nuova etichetta energetica per un consumo consapevole

● Cooperativa Totem, Provincia di Varese, Osservatorio Provinciale Rifiuti, Scuola Agraria del Parco di Monza (SAPM), Comune di Varese – Spesa Sballata

● Leila Bologna e ZERO – Biblioteche degli oggetti

● Junker App e Comune di Terre Roveresche – Junker, app per la differenziata, e la sperimentazione Tarip di Terre Roveresche

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E COLLEGAMENTO

Per registrarsi all’evento compilare il modulo a questo link.

L’evento sarà trasmesso a partire dalle ore 10 dell’11 marzo sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del progetto Green School.

Avviato a maggio 2019 il progetto “Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile” nell’anno scolastico 2019/2020 ha coinvolto 312 scuole di ogni ordine e grado della Regione Lombardia in azioni di riduzione del loro impatto sull’ambiente, nonostante le difficoltà legate alla pandemia di Covid-19. 310 scuole stanno partecipando al progetto nell’anno scolastico in corso.

L’idea delle Green School nasce già nel 2009 in provincia di Varese per promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile nelle scuole attraverso iniziative concrete, la modifica dei comportamenti e la partecipazione attiva di tutta la comunità scolastica.

Fare rete e condividere le buone pratiche: Green School non si limita solo al lavoro con le scuole ma mira a coinvolgere anche le istituzioni, associazioni, aziende e cittadini nella tutela dell’ambiente e a diffondere a 360° la cultura della sostenibilità.

Per maggiori informazioni www.green-school.it oppure i canali social del progetto su Facebook e Instagram.