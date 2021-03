Dalle smagliature al tai chi, Varesecorsi 2021 offrirà solo corsi online

Varesecorsi, storica istituzione varesina che da circa 35 anni organizza corsi nella provincia di Varese questa primavera 2021 offre solo corsi online. «I corsi nascono in presenza – spiegano i responsabili di Varesecorsi – ma, a causa del continuo rinvio delle lezioni verificatosi prima a marzo e poi a ottobre 2020, su iniziativa degli insegnanti stessi, abbiamo proposto agli iscritti di trasmigrare nell’online, dando così la possibilità di impiegare in modo diverso il molto tempo libero a cui questa situazione ha costretto tutti noi».

«Il passaggio al corso online è stato una sorpresa un pò per tutti – continuano gli organizzatori – ma viene vista positivamente: in fondo è una delle poche possibilità di socializzazione e di miglioramento di sé che ci sono rimaste in questi tempi. I corsi si caratterizzano per lo spettro enciclopedico: si può scegliere tra più di 10 lingue dalle classiche inglese, francese, tedesco e spagnolo alle emergenti portoghese, russo, arabo, cinese e giapponese per arrivare al LIS, la lingua italiana dei segni».

Ma non solo: più di 40 corsi di Pilates, in orari e giorni diversi, con insegnanti e metodi diversi. Inoltre Yoga, Feldenkraiss, Tai Chi, ginnastica posturale, G.a.g., Fitness. E ancora: corsi di cucina, pasticceria, apicoltura, disegno, acquerello, fotografia, vino, cocktail, psicologia, informatica, astrologia, biblioterapia, origami, meditazione, finanza, social media, make up, fiori di Bach, estetista.

I titoli più strani? “Vivere di rendita”, “Viaggio Sciamanico”, “Pensa positivo”, “Smagliature”. Nell’anno di Dante Alighieri, si celebra l’eterno poeta online, con un corso a lui dedicato, tenuto dal professor Silvio Raffo, e inoltre scrittura, teatro, filosofia, storia dell’arte, chitarra, cosmologia. È stato promosso un primo Open day online nello scorso weekend e visto l’interesse riscontrato ci sono in programma diversi eventi di questo tipo, che aiuteranno quest’inizio di primavera.

Maggiori informazioni su www.portalecorsi.com e su www.varesecorsi.net