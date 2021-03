Dante chiama, Varese risponde: successo incredibile per l’iniziativa sulla Divina Commedia

Ha riscosso un successo enorme l’invito “Varese legge Dante” lanciato dal Festival Tra Sacro e Sacro Monte e dal suo ideatore Andrea Chiodi a leggere appunto la Divina Commedia in una performance teatrale collettiva, in occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri.

Galleria fotografica Varese legge Dante 4 di 6

In questi giorni al Teatro Santuccio è in corso la registrazione, a turni prestabiliti, di centinaia di cittadini che si sono proposti per leggere le cantiche. Il racconto collettivo sarà mandato in filodiffusione ai Giardini Estensi nei mesi di giugno e luglio. Dal Sindaco al Prevosto fino al semplice cittadino hanno voluto rendere omaggio a quel poeta che per primo credette nell’Italia unita e ci regalò uno dei capolavori letterari mondiali.

«La soddisfazione maggiore – spiega Andrea Chiodi – è stata quella di vedere l’emozione delle persone che hanno partecipato. Innanzitutto sono tornate a teatro e da protagonisti, sul palcoscenico non solo come pubblico. Sono sempre più convinto che il teatro debba partire proprio da qui e far tornare la voglia di esserci, che un ente culturale debba sempre di più coinvolgere il pubblico. Vista come è andata questa esperienza sto meditando di dedicare il mese di marzo di ogni anno alla lettura collettiva di un autore diverso “Varese legge … »

L’auspicio degli organizzatori che la potenza della grande letteratura divenga una concreta possibilità di crescita umana e sociale si è realizzato e una intera città si è trovata unita nelle terzine incatenate di endecasillabi.