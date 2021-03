Dantedì a Maccagno, poesie e versi appesi alla porta delle scuole per resistere

“Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate“.

Chi non ha mai scritto, o immaginato questa frase sullo stipite della porta della classe prima di entrare nel giorno del compito in classe?

Eppure sono in tanti i ragazzi che a causa della dad oggi farebbero a gara per sedersi di nuovo al banco, con l’astuccio sul tavolo e la merendina in cartella. Invece non si può.

Allora la voglia di tornare insieme passa anche attraverso la poesia, in particolare quella di Dante che ha celebrato da poco una data importante.

Gli alunni della Scuola Secondaria “L. da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca, come i loro coetanei delle Regioni in zona rossa, partecipano, più o meno volentieri, alle lezioni a distanza «e oggi, durante una video lezione sul testo poetico, una mia alunna di classe prima, ha espresso con semplici versi, quello che tutti noi pensiamo della pandemia», spiega la prof Marzia Malesani.

«I ragazzi, il giorno 25 marzo, hanno partecipato attivamente anche al Dantedì ed infatti sulla porta d’ingresso della nostra scuola ci sono ritratti del Sommo Poeta e citazioni tratte dalla Divina Commedia o da altre opere, in quanto il messaggio di Dante nell’anno del settecentenario dalla morte, è sempre più attuale».

Insomma anche se il Covid 19 ha reso noi sempre più tristi, nervosi e intolleranti, i ragazzi sanno farci riflettere o talvolta sanno strapparci un sorriso, in modo che prima o poi, possiamo, dopo tanta fatica, tornare “a riveder le stelle”.

Ecco, di seguito, il testo della poesia scritta dalla giovane letterata