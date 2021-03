Davide, il “varesino di Norvegia” che trasforma la birra nelle botti di legno

Prima di cominciare a leggere questo articolo, munitevi di una carta geografica dell’Europa come ha fatto, agli albori della sua avventura, il protagonista di cui vi stiamo per raccontare la storia. Lui si chiama Davide Callegari, é nato a Milano ed è partito da Varese – dove si era trasferito da bambino e ha studiato sino al liceo – per diventare (all’estero) un birraio apprezzato e specializzato in un settore, quello delle birre affinate in botte, che anche nel nostro Paese sta riscuotendo un successo crescente.

Oggi Callegari si trova a Stavanger, sulla costa occidentale della Norvegia e – tra un’occhiata e l’altra al Mare del Nord – gestisce con maestria la barrel house – chiamiamola “cantina delle botti” – di uno dei produttori nordici più importanti, conosciuti e apprezzati, Lervig Aktiebryggeri. Un marchio che da tempo si è specializzato anche nell’affinare in legno le proprie stout estremamente alcoliche ma che ha deciso di ampliare la propria gamma di birre invecchiate in botte. E per farlo ha chiamato sui fiordi questo giovane varesino – Davide è del 1988 – che si è fatto notare durante la sua solida esperienza britannica.

.

CONTINUA A LEGGERE SUL NOSTRO BLOG “MALTO GRADIMENTO”