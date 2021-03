Il derby Legnano – Castellanzese in diretta tv. Caronnese contro il Sestri

Passata la settimana di pausa – quasi per tutti visto che il Legnano ha avuto un recupero – il Girone A di Serie D torna in campo domenica 21 marzo (ore 14.30) per la giornata numero 25.

LEGNANO – CASTELLANZESE

Riflettori – e telecamere – accesi al “Mari” dove il Legnano ospiterà la Castellanzese per un derby sentito. Lilla che vorranno rifarsi della sconfitta subita all’andata e anche dell’ultimo ko in Valle d’Aosta. Castellanzese che invece si presenta da seconda solitaria e non vuole fermare la propria corsa. La gara verrà trasmessa in diretta su Sportitalia.

CARONNESE – SESTRI LEVANTE

Sa di spareggio per la zona playoff la sfida in programma al “Comunale” di Caronno Pertusella. La Caronnese è attualmente sesta a 39 punti mentre il Sestri Levante è avanti due punti e una posizione. Con una vittoria i ragazzi di mister Roberto Gatti effettuerebbero il sorpasso e si ripresenterebbero in zona spareggi promozione. Una gara da non sbagliare per Corno e compagni per tenere aperte le speranze di alta classifica.