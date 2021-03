Una deroga federale rimanda Caja in panchina. A Reggio Emilia

Con una deroga federale attesa direttamente da Roma, Attilio Caja tornerà su una panchina biancorossa. Che ovviamente non sarà quella della Openjobmetis, bensì quella di Reggio Emilia, formazione che è una delle – tante – dirette concorrenti di Varese per evitare la retrocessione. La Unahotels, che ha 14 punti in classifica proprio come la OJM, ha esonerato Antimo Martino e ora attende che arrivi l’ok per “l’Artiglio”.

Ma come è possibile che un allenatore sotto contratto possa tornare in pista nella stessa stagione sportiva, soluzione vietata da anni (e ampiamente sostenuta proprio dall’associazione dei coach?). Di fatto, la deroga che verrà concessa dalla FIP farà leva sulla particolarità della situazione di Caja che ha sì iniziato l’anno alla guida di Varese ma “solo” in Supercoppa. La regola verrà quindi cambiata in corsa (vedremo se da Roma ci sarà lo stesso zelo sull’affare delle retrocessioni ndr) visto che fino a ora si è sempre considerata quella competizione alla stregua del campionato, in quanto composta da gare ufficiali.

La Pallacanestro Varese è alla finestra e attende segnali: in casa biancorossa prevale la volontà di troncare in via definitiva il rapporto con il 59enne allenatore di Pavia, sotto contratto per un’altra stagione sportiva (quindi sino al 30 giugno 2022). Il club guarda quindi innanzitutto al risparmio – oltre allo stipendio Caja percepisce una serie di benefit tra cui un appartamento in centro e un’automobile – senza troppa preoccupazione dal punto di vista tecnico.

Se davvero l’Artiglio finisse alla guida di Reggio Emilia, non solo sarebbe avversario diretto per non retrocedere (e con quella rosa, è probabile che centri l’obiettivo salvezza…) ma si ritroverebbe anche a sfidare la Openjobmetis sul campo. Il match è in programma a Bologna l’11 aprile prossimo, all’andata la Reggiana espugnò Masnago in una delle giornate di blackout della Banda-Bulleri. Una partita, a questo punto, tutta da gustare.