Diciassette ospiti positivi su 18: focolaio covid alla residenza Molina di Varese

Focolaio Covid alla Residenza Villa Molina di Varese. Dei 18 ospiti alloggiati, sono risultati positivi al tampone effettuato tra il 10 e il 15 marzo 16 ospiti e 7 degli 11 operatori socio sanitari e sanitari.

Attualmente 6 anziani sono in ospedale, di cui uno per patologie diverse, mentre nella struttura sono presenti 12 persone di cui 11 positive mentre uno solo non ha mai contratto il virus. Tra i contagiati, due sono sintomatici, mentre i restanti 9 sono privi di sintomi e in buone condizioni.

Ats Insubria ha effettuato una visita per valutare le condizioni di assistenza della residenza, trovando che sono state messe in atto le misure preventive come da Piano Organizzativo quali la sanificazione degli ambienti e dei dispositivi di cura, le misure di isolamento degli ospiti e l’adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori. Inoltre si è appurato che il gestore ha messo in atto azioni organizzative specifiche per garantire la continuità assistenziale.

Nel corso del sopralluogo sono state comunque ribadite e rinforzate le misure necessarie per la gestione dell’emergenza in atto.

La struttura, come da indicazioni normative regionali, ha nominato come Referente Covid un dirigente medico che coordina gli interventi di prevenzione e controllo inerenti l’emergenza COVID, così come definiti nel Piano Organizzativo di Prevenzione e Gestione del rischio Covid 19 redatto dalla struttura e aggiornato al 10 marzo 2021. Gli ospiti sono assistiti dal punto di vista clinico dai propri Medici di Medicina Generale.