Fa discutere la nuova rotondina di Oggiona Santo Stefano. L’assessore Carrozzo: “Però sta funzionando”

«Più che una rotonda sembra un tiro a segno». Ha suscitato alcune ilarità il recente intervento stradale all’intersezione tra le vie Bonicalza ed Aldo Moro ad Oggiona con Santo Stefano. Si tratta di una specie di rotonda di dimensioni molto piccole che è stata molto fotografata e condivisa sulle bacheche Facebook dei cittadini.

Non è propriamente una rotonda ma ne rispetta le funzionalità e, nonostante le apparenze, l’assessore alla Sicurezza Pasquale Carrozzo e il comandante di polizia locale Giovanni Cipolletta ne garantiscono l’efficacia: «Abbiamo notato che sta funzionando dal punto di vista della sicurezza stradale. Prima si andava troppo veloce, ora le macchine rallentano».

L’intervento nasce dall’esigenza di regolare l’immissione stradale dalla via Bonacalza sulla più trafficata via Aldo Moro in un punto dove la presenza di un vecchio immobile rende molto bassa la visibilità e, dunque, la sicurezza.

«Purtroppo lo spazio per fare una rotatoria vera e propria lì non c’è am avevamo l’esigenza di intervenire. La soluzione trovata è stata quella di istituire un punto con una circolazione di tipo rotatorio. Non sarà la soluzione più bella ma è sicura».