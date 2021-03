Distrutto dalle fiamme un camper al parcheggio dell’Iper di Varese

Sono ancora al vaglio le cause dell’incendio scoppiato nella serata di mercoledì al parcheggio dell’per di Varese, in via Peschiera.

Erano circa le 22 quando è stato notato fumo levarsi dal parcheggio dove sostava da tempo un camper.

Il veicolo è stato rapidamente avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto nonostante l’intervento dei vigili del fuoco di Varese.

Sul posto hanno operato tre mezzi dei vigili del fuoco: un mezzo modulare, un’autopompa e un’autobotte che hanno impiegato due ore per domare il rogo.

Sul posto sono arrivate anche due pattuglie della polizia di stato.

Al momento non sono state sporte denunce sull’accaduto.