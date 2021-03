Resta con un dito incastrato nell’impastatrice, bimba liberata dai Vigili del fuoco

Delicato intervento dei Vigili del fuoco e del personale del 118 ieri sera a Busto Arsizio.

Una bimba di 8 anni, è rimasta incastrata con un dito nell’impastatrice domestica e ha dovuto essere liberata dai Vigili del fuoco.

Si è trattato di un intervento molto complesso, prima sul posto per evitare di spostare tutto l’utensile, poi con un taglio finale anche in ospedale, lavorando con precisione millimetrica sulla macchina.

La situazione, all’arrivo di sanitari e Vigili del fuoco si è presentata subito molto complicata, perché è apparso subito evidente che era molto difficile estrarre il dito, che era molto compresso all’interno dell’utensile.

Il personale del 118 e i Vigili del fuoco si sono confrontati per trovare la soluzione migliore per operare: si è deciso di fare un primo taglio sul posto, con un flessibile elettrico, per estrarre il blocco centrale dell’utensile dal resto della macchina, consentendo così uno spostamento più agevole della bambina ferita.

A questo punto la piccola è stata trasferita in ospedale a Legnano: in pronto soccorso è stata sedata e si è potuto procedere in ambiente più adeguato alla fase conclusiva. Un vigile del fuoco ha proceduto al taglio finale dell’elemento centrale della macchina, che intrappolava il dito della bambina: un taglio che ha richiesto precisione millimetrica, per intervenire su plastica dura e pignone in metallo senza andare a toccare l’arto.

Un lavoro complesso tecnicamente e ovviamente svolto con grandissima pressione psicologica per la situazione e la tenera età della bambina, molto sofferente e spaventata. La piccola dopo essere stata liberata è stata ricoverata in ospedale in osservazione.