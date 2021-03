Documenti falsi per entrare in discoteca, denunciata diciassettenne varesina

La bravata di una ragazzina. Che però rischia di avere strascichi giudiziari seri per via dell’accusa di aver falsificato documenti, probabilmente con lo scopo di entrare in discoteca in Salento.

È successo qualche settimana fa quando una ragazzina di 17 anni residente nel Varesotto è stata denunciata per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Lo racconta il quotidiano on line lecce24.it.

Secondo quanto ricostruito i fatti sono partiti mi maniera del tutto casuale e seguiti al ritrovamento non lontano da una spiaggia di una serie di oggetti che un cittadino ha consegnato ai carabinieri.

Fra questi anche due documenti con la stessa foto, uno in formato elettronico che riporta la data di nascita del 2000, e uno cartaceo dove la giovane risulta nata nel 2003.

Un espediente per eludere probabilmente i controlli all’ingresso dei locali da ballo che punteggiano la costiera. Rintracciata, la ragazza ha dovuto rispondere in remoto alle domande dei militari che alla fine l’hanno denunciata.