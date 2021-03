Domenica 21 marzo sciopero del sindacato Orsa: possibili variazioni al trasporto ferroviario in Lombardia

Domenica 21 marzo il sindacato Or.S.A., che rappresenta un buon numero di lavoratori del comparto ferroviario, ha indetto uno sciopero per l’intera giornata.

Il Servizio Regionale, Suburbano e il servizio Aeroportuale di Trenord potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Essendo una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia.

Per i soli servizi aeroportuali, nel caso di non effettuazione dei treni, potranno essere istituiti autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite la nostra App.

Duro il commento di Trenord: «Senza alcuna sensibilità per le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria, il sindacato Or.S.A. ha deciso di proclamare, per l’intera giornata di domenica 21 marzo 2021, una ulteriore azione di sciopero che interessa il trasporto ferroviario in Lombardia».