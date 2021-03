Don Pietro Folli “Giusto fra le Nazioni”, ma lo decide lo Yad Vashem

Gentile Direttore,

leggo nell’articolo “Luino e la commemorazione di don Piero Folli, il prete antifascista” pubblicato oggi 5 marzo 2021 che l’eroico parroco di Voldomino di cui si ricorda la straordinaria figura di sacerdote e di Resistente, più volte vittima della violenza fascista, sarebbe stato insignito nel 2017 “dal Comune di Milano del titolo di “Giusto delle Nazioni”. Si tratta di una inesattezza. Il titolo di “Giusto fra le Nazioni” (e non delle Nazioni) é riconosciuto infatti unicamente dallo Yad Vashem, il Tempio dell’Olocausto di Gerusalemme. Allo stato non risulta che sia in corso alcuna istruttoria sul sacerdote in oggetto. Questo per la verità storiografica.

Distinti saluti, Franco Giannantoni