Donna dispersa tra Lonate Pozzolo e Oleggio, un giorno di ricerche tra le sponde e il Ticino

Sono continuate per tutto il giorno – e proseguiranno anche di notte – le ricerche della donna di 57 anni scomparsa nella zona di Tornavento di Lonate Pozzolo.

I vigili del fuoco sono impegnati in forze: all’imbocco del “ponte di Oleggio”, sul Ticino, è stata allestita l’Unità di Crisi Locale, a cui fanno riferimento i diversi nuclei impegnati.

Sono impegnati una squadra di soccorso acquatico con gommone, i sommozzatori da Milano e Torino, i nuclei cinofili da Monza e Bergamo, oltre a quelli piemontesi. La ricerca è proseguita per tutto il giorno anche per via aerea, con l’impiego dell’elicottero “Drago” di base a Malpensa e con i droni del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Le sponde vengono poi battute anche dai volontari della Protezione Civile.

La 57enne, residente in zona, è scomparsa domenica 28 Febbraio, l’ultima segnalazione la vedeva sotto Tornavento, vicino al fiume Ticino, in tarda mattinata.